Migranti: Mahmoud (Pd), ‘impegnati per superamento Bossi-Fini e riforma cittadinanza’

Roma, 17 ott. “Un incontro molto stimolante quello appena conclusosi nella sede nazionale del PD. Grazie ad Elly Schlein che ha colto anche questa occasione per ribadire il suo impegno e quello di tutto il Partito per il superamento della Bossi-Fini e per la riforma della cittadinanza”. È quanto dichiara Marwa Mahmoud della segreteria nazionale del PD e promotrice, insieme a Pierfrancesco Majorino, dell’iniziativa “La svolta necessaria”.

“È stata una tappa importante del percorso di ascolto che abbiamo avviato insieme a Pierfrancesco Majorino lo scorso mese di gennaio, con l’obiettivo di ricostruire il dialogo con il mondo delle Associazioni, delle comunità, delle Ong. Pensiamo che questa sia la via maestra per arrivare a formulare proposte realmente condivise con chi quotidianamente vive sulla propria pelle i limiti e le violazioni della legislazione attuale e della retorica securitaria della destra”, aggiunge Mahmoud.