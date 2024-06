Migranti: Majorino (Pd), ‘finalmente destra vuole cambiare Bossi-Fini’

agenzia

Roma, 4 giu. “Apprendiamo che dopo anni di omissioni e immobilismo la destra vorrebbe cambiare la Bossi-Fini, cioè una delle peggiori leggi in materia d’immigrazione mai partorite in Europa. Da mesi sosteniamo che questa sia una priorità, soprattutto per investire su gestione regolare del fenomeno e processi di integrazione”. Così in una nota Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie nella segreteria nazionale del Pd.