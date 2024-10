Migranti: Malan (Fdi), ‘in Germania e Polonia ci sono i rimpatri in Italia no’

agenzia

Roma, 21 ott. “E’ giusto che ci siano delle regole chiare, non può essere il singolo magistrato a decidere quale sia un paese sicuro e quale non lo è. Lo dimostra il fatto che nel resto d’Europa succedono cose molto diverse. In Germania, con il governo di centro sinistra, il governo ha rimpatriato dei migranti sgraditi e li ha mandati in Afghanistan”. Così il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, nel corso della trasmissione Start in onda su SkyTg24.