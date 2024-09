Migranti: Malan, ‘presenza Starmer conferma validità scelte governo’

agenzia

Roma, 16 set. “Il premier britannico Starmer è oggi in Italia per studiare il modello Meloni di contrasto all’immigrazione illegale, confermando la validità delle scelte del governo. Come Fratelli d’Italia abbiamo promesso di combattere i trafficanti di esseri umani e di ripristinare la legalità. E lo stiamo facendo”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, ai telegiornali.

