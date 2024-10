Migranti: Mantovano, ‘centro Gjader in Albania operativo da metà ottobre’

agenzia

Roma, 2 ott. Per quanto riguarda il centro per i migranti di Gjader in Albania “la consegna per il collaudo è prevista nei prossimi giorni: se non entro questa settimana certamente entro l’inizio della prossima. Ci saranno i tempi tecnici di 10-15 giorni per il collaudo e quindi dalla seconda metà del mese potrà iniziare a funzionare”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, parlando in conferenza stampa dopo l’approvazione del decreto flussi da parte del Cdm.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA