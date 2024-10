Migranti: Mantovano, ‘con dl flussi tempo cuscinetto 60 giorni per trovare lavoro’

agenzia

Roma, 2 ott. “Vi è la possibilità per il lavoratore stagionale, una volta terminato il tempo del contratto, di non avere un provvedimento di espulsione ma un tempo cuscinetto di 60 giorni, senza necessità di un nuovo permesso, per trovare un altro lavoro e la possibilità di convertire il contratto di lavoro stagionale in contratto a tempo determinato o indeterminato senza incidere sulle quote”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, illustrando le norme contenute nel dl flussi approvato oggi dal Cdm.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA