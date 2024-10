Migranti: Mantovano, ‘no sanatorie per evitare effetto richiamo’

agenzia

Roma, 2 ott. “Non abbiamo fatto una sanatoria perché oggi costituirebbe un effetto richiamo e nel momento in cui vogliamo stabilire regole certe non c’è bisogno”, inoltre “l’ultima sanatoria è quella varata dal governo Conte 2 nel 2020, ed è ancora in corso d’esame”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, illustrando le norme contenute nel dl flussi approvato oggi dal Cdm.