Migranti: Mastella, ‘da ministro non mi sarei ‘atteggiato’ come Nordio’

agenzia

Roma, 22 ott. “Se io da ministro avrei fatto il decreto Migranti con la lista dei paesi? No, non mi sarei ‘atteggiato’ come Nordio, non sarei intervenuto nel dibattito in questa vicenda dove nessuno media a parte Mattarella. Non si interviene come ha fatto lui, io mi sarei astenuto”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex ministro della Giustizia Clemente Mastella, ora sindaco di Benevento, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Secondo lei queste vicende che riguardano la magistratura e l’esecutivo rischiano di far cadere il governo? “Che ad una parte dei magistrati non sia simpatico questo governo è un conto, che lo facciano cadere… non credo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA