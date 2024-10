Migranti: Mattarella, ‘arbereshe esempio di integrazione e accoglienza’

agenzia

Palermo, 18 ott. “Oggi, la capacità della comunità arbereshe di preservare un così ricco patrimonio rappresenta un modello di ispirazione, parte di quella ricchezza di diversità, linguistiche e culturali, presente in Italia, tutelata dalla stessa Costituzione, proprio quale elemento essenziale di una Repubblica rispettosa delle molteplici identità che la costituiscono, e dalla legge 482 del 1999, dedicata alle minoranze linguistiche storiche”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Piana degli Albanesi con l’omologo d’Albania Bairam Begaj.