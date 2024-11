Migranti: Mauri (Pd), ‘emendamenti Fdi vendetta contro magistrati’

agenzia

Roma, 13 nov. “L’ennesimo attacco della maggioranza alla magistratura e ai migranti ha un numero preciso, è il 16.4. E cioè il numero di uno dei dieci emendamenti presentati ieri sera al dl Flussi con cui il Governo vuole togliere alle sezioni specializzate in immigrazione dei Tribunali il compito di decidere sulla convalida dei trattenimenti dei richiedenti asilo disposti dai Questori, per passarlo alle Corti d’Appello”. Così in una nota il responsabile nazionale sicurezza del Pd, il deputato democratico, Matteo Mauri.