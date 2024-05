Migranti: Mauri (Pd), ‘smascherato bluff Meloni in Albania’

agenzia

Roma, 23 mag. “Siamo andati in Albania come delegazione Pd per svelare il bluff della presidente Meloni che ha provato a costruire un centro per migranti in Albania prima della fine della campagna elettorale per le europee con evidenti finalità politiche ed elettorali. Noi abbiamo fatto più di un servizio pubblico dimostrando che questo era solo un bluff dimostrando tutta la strumentalità di questa destra”. Lo ha detto Matteo Mauri deputato e responsabile sicurezza del Pd a margine della conferenza stampa dem ‘Fermiamo l’accordo Italia-Albania’.

