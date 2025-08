Migranti: Meloni a Istanbul, ‘combattere trafficanti e sostenere Libia’

agenzia

Roma, 1 ago. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata oggi a Istanbul dove ha avuto un incontro trilaterale con il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, e con il Primo ministro del Governo di Unità nazionale libico, Abdulhameed Mohamed Dabaiba. Nel corso dell’incontro – riferisce una nota di Palazzo Chigi- i tre leader hanno discusso il rafforzamento della cooperazione per rispondere alle sfide comuni, a partire da quella della gestione dei flussi migratori.