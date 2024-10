Migranti: Meloni ‘Cdm lunedì per affrontare problema, vado avanti’

agenzia

Roma, 18 ott. “Troverò una soluzione anche a questo problema. Perderemo ancora del tempo ma ho già convocato il Consiglio dei ministri lunedì anche per risolvere questo problema, perché intendo andare avanti. Gli italiani mi hanno chiesto di fermare l’immigrazione illegale e io farò del mio meglio per limitare l’immigrazione illegale di massa. Mi dispiace che in un momento nel quale tutta l’Europa guarda con interesse a qualcosa che sta facendo l’Italia, noi tentiamo come sempre di metterci da soli i bastoni tra le ruote, ma è un tema che si risolverà presto”. Lo dice la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Roma, criticando duramente la decisione dei giudici di Roma di non convalidare i trattenimenti dei 12 migranti arrivati in Albania.