Migranti: Meloni, ‘colpita da storia Yasmine, priorità fermare trafficanti’

agenzia

Roma, 17 dic. “A me ha colpito molto della piccola Jasmine, però credo che il salvataggio si renda necessario alla fine perché ci sono dei trafficanti senza scrupoli che si prendono migliaia di euro -cinquemila, ottomila, novemila euro- per mettere delle persone disperate in mezzo al mare e lasciarle alla deriva. Se noi non fermiamo questo non fermeremo Mai queste tragedie. Allora penso che la priorità di tutti debba essere fermare questi trafficanti. E anche la ragione per la quale sono convinta che il protocollo con l’Albania debba andare avanti”. Lo dice la premier Giorgia Meloni, in replica in Aula alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA