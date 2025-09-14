agenzia
Migranti: Meloni, ‘combattere senza tregua immigrazione irregolare’
Roma, 14 set. Dobbiamo “combattere l’immigrazione irregolare senza tregua”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio alla kermesse EuropaViva di Vox in corso a Madrid.
“Abbiamo dimostrato che si può fare con idee chiare e tenacia. In Italia abbiamo diminuito del 60 per cento i flussi di immigrati illegali, grazie ad accordi con i Paesi terzi, a norme più dure contro i trafficanti di esseri umani, all’aumento del numero dei rimpatri degli irregolari. E abbiamo portato questa linea in Europa dove finalmente comincia a farsi spazio e ad essere condivisa da molti governi, con buona pace della sinistra partitica e giudiziaria che continua a ostacolare la politica dei confini sicuri”.