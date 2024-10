Migranti: Meloni, ‘decisione giudizi su Albania pregiudiziale, difficile lavorare’

agenzia

Roma, 18 ott. “È molto difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l’opposizione di parte delle istituzioni che dovrebbero aiutarti a dare risposte ai problemi. Penso che la decisione dei giudici di Roma sia pregiudiziale, lo dimostra il fatto che questa decisione dei giudici è stata anticipata ieri da alcuni esponenti del Partito Democratico. Dopodiché la questione non è l’Albania. La questione è molto più ampia, perché in buona sostanza quello che i giudici dicono è che non esistono paesi sicuri”. Così la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Beirut, contesta la decisione dei giudici di Roma di non convalidare i trattenimenti negli hotspot in Albania di 12 migranti, presto in Italia.