Migranti: Meloni in Libia, ‘intensificare contrasto traffico esseri umani’

Roma, 29 ott. “Intensificare gli sforzi nel contrasto al traffico di esseri umani e, al contempo, rafforzare la cooperazione con le Nazioni d’origine e di transito nel quadro del Processo di Roma e del Trans-Mediterranean Migration Forum di Tripoli dello scorso luglio”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell’incontro bilaterale a Tripoli con il primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdulhameed Mohamed Dabaiba.