Migranti: Meloni, ‘in Ue cambio di passo c’è stato, Italia ha invertito rotta’

Roma, 26 giu. “Sono convinta che in materia migratoria l’Europa debba cercare soluzioni innovative, come abbiamo fatto noi in Italia. Una di queste soluzioni innovative è certamente quella che abbiamo indicato con il Protocollo Italia-Albania, per processare in territorio albanese, ma sotto giurisdizione italiana ed europea, le richieste di asilo. Quando ho sottoscritto il Protocollo con il Primo Ministro Rama, a cui voglio rinnovare anche in quest’Aula il mio ringraziamento per il grande gesto dallo spirito europeo che ha compiuto, mi sono augurata che potesse diventare un modello, e con orgoglio oggi possiamo dire che lo sta diventando”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.