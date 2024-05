Migranti: Meloni, ‘noi per combattere schiavisti, da Schlein serve parola chiara’

agenzia

Pescara, 28 apr. Sui migranti “ci si nasconde dietro il buonismo dell’accoglienza, mentre le Nazioni Unite dicono che il traffico di esseri umani nel mondo è diventato molto più redditizio del traffico di armi e sta eguagliando il traffico della droga. E l’Europa, che con il regno di Danimarca fu la prima al mondo ad abolire la tratta degli schiavi nel 1792, non può rimanere silente quando dopo 250 anni quella tratta si ripresenta sul suolo europeo”. Lo dice la premier Giorgia Meloni, dalla kermesse di Fdi a Pescara.