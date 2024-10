Migranti: Meloni, ‘parlamentari pagati per colpire Italia, ma italiani rifletteranno…’**

agenzia

Roma, 18 ott. “Guardi, la richiesta di una procedura di infrazione contro l’Italia… cioè persone pagate dal popolo italiano per chiedere alle istituzioni europee di colpire il popolo italiano è una cosa sulla quale penso che gli italiani rifletteranno…”. Così la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Beirut, torna a puntare il dito contro l’opposizione -Pd, M5S e Avs- per aver presentato un’interrogazione all’Ue chiedendo una procedura d’infrazione sull’accordo con l’Albania.