Migranti: Meloni, ‘per alcuni obiettivo è impedire di fermare l’immigrazione irregolare’

agenzia

Roma, 30 ott. “Se continuiamo così sarò io a dire che l’Italia non è un paese sicuro, quando lo si dice per il Bangladesh parliamo di 180 milioni di abitanti a cui diciamo così ‘venite tranquillamente in Italia’. Per alcuni l’obiettivo è impedire di fermare l’immigrazione irregolare”. Lo ha detto Giorgia Meloni, ospite di Cinque minuti, in onda stasera su Rai 1.”Io -assicura- farò tutto quello che gli italiani mi hanno chiesto di fare”. Poi sul Memorandum con l’Albania dice: “Io farò di tutto per farlo funzionare”, ricordando che per quel protocollo mi sono arrivate “le prime minacce di morte”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA