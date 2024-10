Migranti: Meloni, ‘per hotspot Albania spesa di 134 mln l’anno, solo 7,5% costo totale’

agenzia

Roma, 15 ott. ”Anche sul tema dei conti, i fondi assegnati per l’attuazione del protocollo Italia-Albania sono 670 milioni di euro per 5 anni, vuol dire 134 milioni di euro l’anno. Ora, 134 milioni di euro l’anno nel sistema di accoglienza italiano sono circa il 7,5 per cento di quello che noi spendiamo ogni anno per accogliere gli immigrati che sbarcano da noi”, per una spesa totale di “quasi 1 miliardo 800 milioni di euro”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella sua replica alla Camera.

