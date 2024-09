Migranti: Meloni, ‘ruolo più incisivo Interpol e Europol’**

agenzia

Roma, 16 set. Per contrastare l’immigrazione illegale serve “una maggiore cooperazione di sicurezza, tra le nostre forze di polizia, tra i nostri servizi di intelligence e autorità giudiziarie, e puntando al cuore di questo traffico. Falcone e Borsellino avrebbero detto ‘follow the money’, ed è un approccio che Italia e Regno Unito hanno anche condiviso già in ambito G7 contro i trafficanti di esseri umani”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer.