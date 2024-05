Migranti: Meloni, ‘sinistra si straccia vesti per modello Albania, ma Ue segue Italia’

agenzia

Roma, 20 mag. Con il modello Italia-Albania sui migranti “ci guadagniamo di allentare la pressione sul territorio italiano, e ci guadagniamo un effetto dissuasione per questi potenziali migranti illegali che può essere potentissimo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque su Canale5. Si tratta, ha rimarcato la presidente del Consiglio tornando a puntare il dito contro “gli attacchi scomposti subiti” dal presidente Rama, di “un modello totalmente innovativo”.