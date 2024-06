Migranti: Meloni, ‘solidarietà a Rama, bersaglio non è lui’

agenzia

Roma, 5 giu. “Noi abbiamo assistito in questi mesi a una durissima campagna denigratoria del governo albanese, della nazione nel suo complesso, che è stata addirittura dipinta come una sorta di ‘narco-Stato’ controllato dalla criminalità organizzata. Solo che qualcosa di questo racconto non torna, perché non è la prima volta che il primo ministro Rama e l’Albania, come si ricordava, offrono la loro collaborazione all’Italia. Solo che in tutti i casi precedenti l’Albania è sempre stata giustamente raccontata come una nazione che dimostrava la sua sincera voglia di essere parte della casa comune europea, e quindi di cercare soluzioni comuni con gli altri Paesi, e che non mancava mai in particolare con l’Italia di far avere il suo supporto. Io ricordo l’ultima volta in cui questo è accaduto, l’ultima volta in ordine cronologico, quando nei giorni più drammatici dell’emergenza Covid il governo albanese con generosità e con coraggio inviò 30 tra medici e infermieri in Lombardia, epicentro del contagio”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa all’hotspot di Shengjin.