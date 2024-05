Migranti: Meloni, ‘su redistribuzione ostacolo non è Orban o sovranisti, non è soluzione’

agenzia

Roma, 31 mag. “Noi abbiamo un grande problema con le migrazioni, in particolare noi italiani che siamo la porta d’ingresso, una piattaforma in mezzo al Mediterraneo. L’Europa può fare molto e in parte lo ha fatto grazie al governo italiano, cambiando la sua visione. Quando io sono arrivata in Europa si parlava solo di come redistribuire i migranti illegali, ma per me non è quella la soluzione: intanto perché ci sarà sempre qualcuno che non è d’accordo. E guardate dicono che non lo è l’Ungheria, ma in realtà non lo è nessuno”. Dunque il problema non sono i sovranisti? “Assolutamente no, ma tutti i paesi europei”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un’intervista a skuola.net che sarà online dalle 14. Per la presidente del Consiglio, il “problema va affrontato a monte”, fermando “la migrazione illegale cooperando con le nazioni africane”.

