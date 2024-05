Migranti: Messina (FdI), ’14 paesi Ue per modello Meloni, brutto risveglio per Schlein’

agenzia

Roma, 17 mag. “La lettera con cui 14 Paesi Ue chiedono all’Europa di adottare il modello di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia per contrastare l’immigrazione irregolare, conferma che siamo sulla strada giusta. Tra i firmatari anche forze progressiste alleate del Pd, brutto risveglio per Schlein e compagni sempre più isolati in Europa. Con il voto di giugno mandiamoli ancora all’opposizione”. Lo ha dichiarato ai tg il vice presidente vicario di Fratelli d’Italia alla Camera, Manlio Messina.

