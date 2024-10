Migranti: Metsola, ‘è sfida europea che ha bisogno di soluzioni europee’

agenzia

Roma, 24 ott. “Quella dell’immigrazione è una sfida europea che ha bisogno di soluzioni europee. Quando parliamo di immigrazione e di asilo, nessuno Stato, né l’Italia, né il mio, dovrebbe sentirsi da solo. Dobbiamo trovare delle soluzioni”. Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola a ‘Cinque minuti’, su Rai Uno, spiegando che “abbiamo un patto dell’immigrazione e dell’asilo che abbiamo votato ad aprile a Bruxelles, anche con l’aiuto dei colleghi italiani, con cui abbiamo trovato delle possibilità, delle soluzioni innovative per la prima volta dopo decenni di anni di blocco”.