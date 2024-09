Migranti: Metz (Mediterranea), ‘Ci denuncino pure, non ci fermiamo, non ci intimidiscono’**

agenzia

Palermo, 18 set. “Ci denuncino pure, noi non ci fermiamo. Non ci intimidiscono”. A parlare,in conferenza stampa è Alessandro Metz, armatore sociale di Mediterranea Saving Humans dopo l’ispezione effettuata ieri a bordo. “Più riusciamo a fare stare le navi lontane – dice -maggiore sembra esserci la deterrenza. perché non si può raccontare di quei morti e dei naufragi che spesso non vengono neppure visti. Davanti a tutto questo, non possiamo fermarci, non possono intimidirci. Non può essere una denuncia a sospenderci la navigazione. Noi continueremo, non possiamo fare diversamente. alle spalle cercano di dirci potete navigare ma non pote salvare. Insomma, non ci bloccheranno”. E ha annunciato che faranno “ricorso”. Secondo l’ordine ricevuto ieri dalla Capitaneria di porto l’imbarcazione Mare Jonio dovrà disfarsi di tutte le strumentazioni di soccorso a bordo.

