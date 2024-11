Migranti: ministro Interno Tunisia incontra direttore Icmpd

agenzia

Apprezzata cooperazione per migliore gestione frontiere

TUNISI, 29 NOV – Il ministro tunisino dell’Interno Khaled Nouri ha incontrato, su sua richiesta, il direttore del Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (Icmpd), Michael Spindelegger, presso la sede del ministero, a margine della 7a Conferenza internazionale sulla gestione delle frontiere, organizzata dal Centro il 27 e 28 novembre a Tunisi. Durante l’incontro, si legge in una nota del dicastero tunisino, Nouri ha sottolineato il ruolo del Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (Icmpd) e di tutte le parti interessate nel sostenere gli sforzi nazionali per combattere la migrazione irregolare e trovare soluzioni pratiche per limitarne l’impatto sulla Tunisia. Le due parti hanno apprezzato la cooperazione e la partnership tra Icmpd e ministero dell’Interno in tutti i settori che migliorano la capacità delle strutture del dicastero in termini di formazione e supporto alle attrezzature, in particolare nei settori relativi alla gestione delle frontiere e alla lotta contro la migrazione irregolare. Il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (Icmpd), con sede a Vienna, in Austria, è un’organizzazione internazionale che lavora per sviluppare politiche migratorie migliori e più sicure e intende collegare le politiche con la ricerca, la cooperazione, la sensibilizzazione della comunità e lo sviluppo delle capacità. (ANSA)

