Migranti: Morfino (M5S), ‘modello Albania fallimento e sperpero soldi’

agenzia

Roma, 2 feb. “Il ‘modello Albania’ è solo uno sperpero di soldi, l’ennesimo fallimento del governo Meloni. Siamo di fronte a una Presidente del Consiglio con le spalle al muro e a un governo incapace di portare avanti politiche utili al Paese. Hanno parlato di blocco navale, poi del fantomatico Piano Mattei e infine buttano a mare milioni di euro di soldi pubblici per il centro migranti in Albania”. Lo scrive in una nota Daniela Morfino, deputata del Movimento 5 Stelle.