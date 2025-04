Migranti: nave Ocean Viking arrivata a Carrara

agenzia

A bordo 126 persone soccorse nel Mediterraneo meridionale

CARRARA (MASSA CARRARA), 30 APR – E’ arrivata prima delle 7, orario inizialmente previsto, al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) la Ocean Viking, la nave della ong Sos Méditerranée con a bordo 126 persone soccorse nelle acque del Mediterraneo meridionale. Una volta sbarcati i migranti saranno accompagnati al vicino complesso fieristico di Imm-Carrarafiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento. Dopo essere stati visitati e rifocillati partiranno poi per strutture di accoglienza. Per la Ocean Viking è il quinto approdo nel porto di Marina di Carrara. Per lo scalo apuano è invece il 16esimo sbarco, il secondo quest’anno: il primo è avvenuto il 30 gennaio 2023 quando proprio la Ocean Viking di Sos Méditerranée arrivò con 95 persone a bordo. Con i 126 di oggi sono in totale 1950 le persone soccorse in mare e sbarcate a Marina di Carrara, secondo quanto reso noto giorni fa dal Comune.

