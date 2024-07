Migranti: nuova missione in Libia per Meloni, a Tripoli con Piantedosi per forum Dabaiba**

agenzia

Roma, 16 lug. Nuova missione in Libia per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, domani a Tripoli per prendere parte al segmento presidenziale del Trans-Mediterranean Migration Forum su invito personale del primo ministro Abdul Hamid Dabaiba.

Il Trans-Mediterranean Migration Forum è un’iniziativa del governo di Unità Nazionale libico per promuovere il dialogo tra Nazioni europee ed africane sulla gestione dei fenomeni migratori e sull’individuazione di politiche condivise. L’evento si pone anche nel quadro della visita di Dabaiba lo scorso 15 maggio a Bruxelles, durante la quale il primo ministro libico ha incontrato la presidente Ursula von der Leyen, sul tavolo lo sviluppo di una migliore cooperazione tra Ue e Libia anche nel settore migratorio, da realizzare a partire da priorità condivise. Per l’Unione Europea domani parteciperà al Forum il vice presidente della Commissione Margaritis Schinas.