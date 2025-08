Migranti: P. De Luca, ‘Corte Ue smonta modello Albania governo Meloni’

agenzia

Roma, 1 ago. “La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla definizione di paese sicuro che coinvolge i procedimenti di frontiera nei Cpr in Albania. Alla luce della sentenza della Corte, l’impianto della normativa italiana ridisegnato dal Governo con il Dl 157/2024 si dimostra nella sostanza non pienamente in linea con il diritto Ue”. Così il capogruppo Pd nella commissione affari europei della Camera, Piero De Luca.