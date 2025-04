Migranti: Paita, ‘spreco milionario in Albania, Meloni caricatura Trump’

agenzia

Roma, 11 apr. “Quaranta migranti trasferiti in Albania. Una messinscena grottesca per trovare disperatamente una giustificazione allo spreco milionario dei centri in Albania. Mentre in Italia mancano agenti per garantire la sicurezza, risorse per la sanità e i servizi essenziali. Altro che modello europeo: Giorgia Meloni è solo la caricatura di Donald Trump”. Così Raffaella Paita di Iv.

