Migranti: Parrini (Pd), ‘Salvini non sfugga da sue responsabilità, Meloni rispetti Costituzione’

agenzia

Roma, 7 mar “È da leggere l”ordinanza n. 5992 depositata ieri dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile. La restrizione della libertà personale avvenuta per giorni nell’agosto 2018 ai danni di 190 migranti che si trovavano a bordo della Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, per quanto possa non portare a una condanna penale, senz’altro rappresenta un illecito civile, avvenuto per colpa principalmente dell’allora ministro degli interni e vicepremier Matteo Salvini, urlatore ai quattro venti dello slogan dei “porti chiusi”, portato avanti a spese dei diritti umani”. Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini.