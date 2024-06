Migranti: Pd, ‘antimafia convochi Meloni e Melillo su esposto presentato Procura’

agenzia

Roma, 4 giu. “Riteniamo opportuno che la Commissione Antimafia convochi in audizione la Presidente del Consiglio Meloni e il Procuratore Nazionale Melillo, in relazione all’esposto consegnato questa mattina da Meloni alla Procura, su ipotesi di infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione di flussi di migranti”. Così la responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, il capogruppo dem in commissione Antimafia Walter Verini, la responsabile Legalità del Pd Vincenza Rando.