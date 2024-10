Migranti: Pd Camera, ‘danno erariale e grave violazione diritti umani, governo risponda’

agenzia

Roma, 18 ott. “Quanto accaduto oggi è estremamente grave e prefigura anche un potenziale danno erariale. Il governo deve fare luce rapidamente, perché siamo di fronte a una doppia crisi: economica e di rispetto dei diritti umani”. Così in una nota il gruppo parlamentare del Pd della Camera.

“Molto preoccupante – aggiungono i dem – è l’attacco frontale alla magistratura da parte dei deputati del partito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che conferma una deriva pericolosa verso l’autoritarismo. Il Partito Democratico ha già presentato un’interrogazione parlamentare ai ministri Tajani e Crosetto, sia alla Camera che al Senato, per fare luce sulla gestione degli appalti milionari relativi alla costruzione e gestione dei centri per migranti di Gjader e Shengijn in Albania”.