Migranti: Pd, ‘Meloni riferisca in aula su fallimento Albania’**

Roma, 22 ott. “Chiediamo un’informativa urgente della presidente Meloni dopo il Cdm di ieri che ha approvato il decreto Albania. Un decreto fantasma che nemmeno i membri del governo hanno potuto visionare”. Così la capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga, in aula alla Camera.

“Pensavamo di poter conoscere oggi il decreto nella conferenza stampa convocata e invece no, perchè la conferenza stampa non c’è stata perchè forse c’è imbarazzo a rispondere alle domande su questo decreto. Allora chiediamo alla presidente di venire qui in aula dirci in cosa consiste non il modello Albania ma il fallimento Albania. Cosa può aggiungere al diritto europeo? Vorremmo sapere cosa contiene quel dl e perchè state sprecando 800 milioni di euro per due centro che sono e resteranno chiusi mentre quei milioni potrebbero essere destinati alla sanità”.