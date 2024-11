Migranti: Pd, ‘Nordio riferisca impatto dl flussi su corti di appello’

agenzia

Roma, 21 nov. “L’emendamento approvato ieri sera in Commissione, che trasferisce alle Corti d’Appello la competenza sulla convalida dei trattenimenti dei migranti, rappresenta una decisione irragionevole e potenzialmente punitiva nei confronti della magistratura”. Così la responsabile giustizia del Pd, la deputata democratica, Debora Serracchiani.

“Come rilevato dal presidente della Corte d’Appello di Milano, Giuseppe Ondei, questa scelta rischia di paralizzare centinaia di cause civili all’anno, aggravando ulteriormente i tempi di decisione senza alcun rafforzamento di risorse o organici. Attribuire ulteriori carichi di lavoro a corti già in sofferenza strutturale mina gli obiettivi di efficienza del sistema giustizia previsti dal PNRR e rischia di compromettere l’intero piano di riforma. Se l’obiettivo fosse quello di migliorare il funzionamento della giustizia, il risultato appare ben lontano. Al contrario, questa decisione sembra dettata da una volontà di rivalsa verso i giudici che hanno preso decisioni non gradite al governo”.