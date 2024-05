Migranti: Pd scrive su Instagram Fdi, ‘su 800mln buttati in Albania non dite nulla?’

agenzia

Roma, 23 mag. Botta e risposta oggi sui social tra Pd e FdI su Instagram. Il profilo del Pd aveva pubblicato un reel che riportava l’intervista di Elly Schlein alla Stampa di questa mattina, da cui Fdi ha estrapolato una card: “Ricordo che in questo anno e mezzo di governo lei (con riferimento a Giorgia Meloni) sta cancellando la libertà delle persone”. Il profilo del partito di Giorgia Meloni pubblica a sua volta una card nella quale, sotto la foto dell’affermazione di Elly Schelin, commenta: “Nessuna libertà è stata soppressa, neppure quella di dire idiozie”.