Migranti: Pd, ‘su Albania bluff elettorale Meloni, 800 mln vadano a sanità’

Roma, 23 mag. “L’accordo Italia-Albania sui migranti, voluto dal governo Meloni e venduto al Paese come la soluzione di tutti i problemi, è un bluff. Secondo la propaganda della destra doveva essere operativo dal 20 maggio. Ieri, 22 maggio, una delegazione di deputati del Pd si è recata in Albania dove ha constatato che nei luoghi destinati alla costruzione dei centri migranti ci sono solo ruspe. I dettagli del blitz verranno resi noti in una conferenza stampa a cui parteciperanno la capogruppo democratica, Chiara Braga e i 4 deputati della delegazione, Simona Bonafè, Enzo Amendola, Matteo Mauri e Matteo Orfini”, si legge in una nota del Pd che da appuntamento oggi, alle ore 12, presso la sala Berlinguer del gruppo dem della Camera.