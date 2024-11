Migranti: prosegue esame Camera su Dl flussi, atteso voto su Paesi sicuri

agenzia

Roma, 19 nov Riprenderanno in serata, al termine dell’aula, in commissione Affari costituzionali della Camera le votazioni sul Dl flussi. In mattinata i lavori sono andati avanti fino alle modifiche sull’articolo 12 e restano da esaminare circa 200 emendamenti.

In serata, tra gli altri, dovrebbe essere votato l’emendamento del governo che recepisce il decreto Paesi sicuri, mentre tra le varie modifiche da esaminare c’è quella della relatrice Sara Kelany (FdI) che affida alla Corte d’Appello la competenza sulla convalida del trattenimento dei richiedenti protezione.