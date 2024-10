Migranti: Provenzano, ‘taglio 200 mln Piano Mattei conferma che è scatola vuota’

agenzia

Roma, 30 ott. “Anche il Piano Mattei finisce tra i tagli del governo. La tanto sbandierata misura presentata dalla presidente Meloni si svela per quello che è: un’inutile scatola vuota che è servita solo alla campagna elettorale delle europee”. Così il responsabile nazionale Esteri del Pd, il deputato Peppe Provenzano, commenta la riduzione dei fondi contenuti in manovra.

“Il taglio di oltre 200 milioni di euro al Fondo Clima per il 2025 contenuto nella manovra di bilancio – sottolinea Provenzano – avrà un impatto diretto sul piano Mattei che è finanziato per ben 3mld proprio da quel fondo. Ancora una conferma che quel piano non serve a nulla”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA