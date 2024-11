Migranti: Rampelli (Fdi), ‘certa magistratura vole sostituirsi a governo’

agenzia

Roma, 4 nov. “Ormai è evidente: una certa magistratura vuole dettare l’agenda delle politiche migratorie sostituendosi al governo. Il che è semplicemente inaccettabile. Ormai applicano la sentenza della Corte di Giustizia europea facendo copia incolla e modificando la sola nazionalità. La giurisdizione italiana si trova tra l’incudine della Corte con sede a Lussemburgo e i sistemi considerati insicuri di Stati extraeuropei. Con la conseguenza paradossale che l’unico Stato di diritto che non può esercitare i propri poteri, in particolare quelli derivanti dal potere legislativo, è il nostro”. E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia.