Migranti: Rampelli (FdI), ‘sinistra sempre dalla parte dei delinquenti’

agenzia

Roma, 13 apr “La cagnara che la sinistra sta sollevando, aizzata dall’europarlamentare pregiudicata Ilaria Salis, sulle manette poste agli immigrati clandestini in procinto di entrare nel Cpr di Gjader in Albania dimostra come l’opposizione stia sempre e comunque dalla parte dei delinquenti”. Lo dice il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia.

“È reato entrare illecitamente in Italia, e questo è assodato seppure sistematicamente ignorato dall’opposizione, ma in questo caso le persone ammanettate non sono certo educande di un collegio prussiano, ma soggetti con gravi reati di violenza predatoria alle spalle, alcuni con tentato omicidio -prosegue Rampelli-. Da pregiudicata esprime solidarietà, possiamo capirlo. Ma la falsificazione della realtà si chiama menzogna: ed è quello che stanno facendo lei e i suoi compagni responsabili di aver trasformato i confini italiani ed europei nel colabrodo che abbiamo visto, scatenando ovunque guerre tra poveri: immigrati contro periferie e contro soggetti deboli della comunità”.

