Migranti: re Felipe, ‘priorità sono flussi sicuri e regolari, aiuto all’Africa in agenda’

Roma, 11 dic “Italia e Spagna condividono la priorità di sostenere lo sviluppo di flussi sicuri e regolari, in quanto europei vogliamo continuare a trattare i migranti in maniera dignitosa”. Lo ha detto re Felice di Spagna nel suo discorso alla Camera parlando dei flussi migratori.

“Dobbiamo fare in modo che il Mediterraneo sia uno spazio aperto, prospero, pacifico e sostenibile”, ha spiegato Felice sottolineando ancora: “Dobbiamo comprendere quali potenzialità contiene l’Africa. Per l’agenda di Italia e Spagna l’Africa ha un ruolo preponderante. Nella prossima Conferenza internazionale sullo sviluppo che si terrà a Siviglia si parlerà di questo aspetto, di come aiutare l’Africa”.

