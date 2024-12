Migranti: Renzi, ‘Albania costa a un italiano più di quanto Notre Dame a un francese’

agenzia

Roma, 9 dic. “La cerimonia con cui la Francia ha riconsegnato Notre-Dame al mondo è stata secondo me bellissima. Costruire una cattedrale era una scelta coraggiosa e nobile: chi metteva la prima pietra non vedeva la fine. E ciò rendeva ancora più bello il senso di un gesto fatto per le generazioni successive: anche la politica dovrebbe fare così, ma troppo spesso si impantana sul giorno dopo giorno”. Così Matteo Renzi nella enews.

“Costruire una cattedrale significava scegliere progetti ambiziosi e non vivacchiare; significava trovare risorse per l’oggi e per il domani e non sperperare; significava tenere insieme il sogno e la concretezza e non chiacchierare. Per questo chi di noi è cresciuto magari leggendo Claudel o Peguy o Luzi pensa che la costruzione della cattedrale sia uno dei gesti più straordinari che caratterizzano magnificamente il Medioevo, mettendo al centro la domanda di infinito e il gusto del bello. Pensare alla ricostruzione di Notre-Dame in questi cinque anni dopo il terribile incendio, allora, ha voluto dire questo e molto altro. E non solo per i cattolici, sia chiaro. È un simbolo universale di valori e di cultura, cui giustamente il laico Macron – pure in un momento di grande difficoltà politica – ha voluto dedicare molta attenzione. E la gestione del cerimoniale dell’evento è stata oggettivamente di alto livello, a cominciare dalla presenza di Trump”.