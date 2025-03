Migranti: Renzi, ‘Cpr in Albania? Servono altri soldi oltre al miliardo già stanziato’

agenzia

Roma, 26 mar “In Parlamento abbiamo discusso di questa vicenda, è stato stanziato 1 miliardo di euro, poco meno, e ora si dice che venerdì Giorgia Meloni farà un Cdm e il quarto decreto per il centro migranti in Albania e lo trasformerà in un Cpr. Io ero lì, garantisco che occorrono altri soldi, c’è da finire i lavori, finire i posti per il Cpr”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà, su La7, in collegamento dall’Albania dove ha visitato il centro per migranti con una delegazione di Iv.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA