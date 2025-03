agenzia

Roma, 27 mar. In Albania “per toccare con mano lo spreco. Un miliardo di euro degli italiani buttati via per un centro migranti che non funziona. Quei poliziotti e carabinieri servirebbero nelle stazioni di Roma e Milano e non in Albania e quei soldi servirebbero alle scuole e alla sanità e non al centro migranti in Albania”. Lo dice Matteo Renzi al Tg1.

